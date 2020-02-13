Вильфанд рассказал о погоде в марте

Нынешняя зима стала самой теплой за десятилетия наблюдений. Ожидаются ли морозы в последнюю декаду февраля, какой будет март? Об этом НСН спросила у научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«В течение ближайших дней погода будет стабильной: ночью чуть ниже ноля, днем – чуть выше. Давление повысится, облака будут высокими, солнце будет проглядывать. Погода не совсем зимняя, но морозец по утрам будет», - пообещал синоптик.