Вильфанд рассказал о погоде в марте
Научный руководитель Гидрометцентра в эфире НСН рассказал, какой будет погода в конце февраля - начале марта 2020 года.
Нынешняя зима стала самой теплой за десятилетия наблюдений. Ожидаются ли морозы в последнюю декаду февраля, какой будет март? Об этом НСН спросила у научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«В течение ближайших дней погода будет стабильной: ночью чуть ниже ноля, днем – чуть выше. Давление повысится, облака будут высокими, солнце будет проглядывать. Погода не совсем зимняя, но морозец по утрам будет», - пообещал синоптик.
Характер погоды начнет меняться на следующей неделе. У берегов Атлантики зародился мощный циклон с низким, как у тропических, давлением. Восточная периферия циклона уже в выходные начнет оказывать влияние на западные регионы нашей страны, а понедельник циклон доберется до Москвы и Московской области.
«Температура повысится до +3°С - +5°С, заметно усилится ветер. Но февраль коварен, и по предварительным прогнозам в третьей декаде возможен мороз до -10°С. Холодного марта не ожидается, температура будет около и выше нормы. Но повторюсь, это предварительные оценки, детальный прогноз обычно выпускается в последний день предыдущего месяца», - уточнил Роман Вильфанд.
Март - месяц по климату зимний, весна начинается с апреля»
Климатическая норма марта для Центрального региона - -3°С, эта цифра аккумулирует и дневные, и утренние и ночные температуры. Переход через ноль в ночные часы происходит обычно в конце марта. Так что первый месяц весны – весенний только по календарю, но не по климату. Синоптики отмечают, что самые высокие сугробы формируются как раз в марте.
По предварительному прогнозу март-2020 может оказаться самым сухим месяц в году в средней полосе. В Москве, в частности, выпадет не более 34 мм осадков.
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