Москвичам пообещали снег в субботу

Облачность и небольшой снег ожидают жителей и гостей столицы в субботу. Температура поднимется до трех градусов тепла, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, утром и вечером - гололедица. Температура воздуха в столице плюс один - плюс три, по области - от минус одного до плюс четырех», - рассказал метеоролог.