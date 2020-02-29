Москвичам пообещали снег в субботу

Облачность и небольшой снег ожидают жителей и гостей столицы в субботу. Температура поднимется до трех градусов тепла, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, утром и вечером - гололедица. Температура воздуха в столице плюс один - плюс три, по области - от минус одного до плюс четырех», - рассказал метеоролог.

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Отмечается, что в Москве будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы - 742 миллиметра ртутного столба, но имеет тенденцию к росту.

Ранее сообщалось, что наступление ранней весны при отсутствии запасов снега могут привести к тому, что в регионах Центральной России не будут наполнены водохранилища.

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