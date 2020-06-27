Москвичам рассказали, как безопасно загорать
Обильное питье, головной убор и легкая одежда из натуральных тканей помогут москвичам не сгореть на солнце и пережить жару, которая наблюдается в столице. Синоптики также рекомендуют избегать больших физических нагрузок и, по возможности, оставаться дома, сообщается на официальном сайте правительства столицы.
В субботу, 27 июня в Москве ожидается температура +32 градуса. Жара опасна для людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также для детей и пожилых.
Отмечается, что уже с воскресенья начнется похолодание.
По прогнозам метеорологов, следующая неделя будет значительно холоднее уходящей.
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