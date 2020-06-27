Москвичам рассказали, как безопасно загорать

Обильное питье, головной убор и легкая одежда из натуральных тканей помогут москвичам не сгореть на солнце и пережить жару, которая наблюдается в столице. Синоптики также рекомендуют избегать больших физических нагрузок и, по возможности, оставаться дома, сообщается на официальном сайте правительства столицы.

В Москве на субботу объявлен «желтый» уровень опасности из-за жары

В субботу, 27 июня в Москве ожидается температура +32 градуса. Жара опасна для людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также для детей и пожилых.

Отмечается, что уже с воскресенья начнется похолодание.

По прогнозам метеорологов, следующая неделя будет значительно холоднее уходящей.

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ФОТО: Горожане отдыхают на Крымской набережной рядом с ЦДХ и парком Музеон в Москве.
ТЕГИ:МоскваЖара
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