Москвичам рассказали, как безопасно загорать

В субботу, 27 июня в Москве ожидается температура +32 градуса. Жара опасна для людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также для детей и пожилых.

Отмечается, что уже с воскресенья начнется похолодание.

По прогнозам метеорологов, следующая неделя будет значительно холоднее уходящей.

