В Москве на субботу объявлен «желтый» уровень опасности из-за жары
В Москве из-за надвигающейся жары в субботу будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.
«Погода потенциально опасна. В Москве очень высокая температура, жара, местами гроза и порывы ветра до 17 м/с», - сообщили в Гидрометцентре России. Режим будет действовать с 12:00 27 июня до 19:00 того же дня.
«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать и в Московской области — там ожидаются грозы и местами порывистые ветры.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанд предупредил, что 27 июля температура воздуха в Москве может прогреться до 30-32 градусов тепла. Не исключено, что будет побит температурный рекорд этого дня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru