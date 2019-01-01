Москвичам предложили пересчитать соловьев

Жителям столицы предложили пересчитать соловьев. Как отмечает АГН Москва, это можно будет сделать в рамках экологической акции, которая стартовала сегодня, 13 мая. В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды отметили, что услышать и зафиксировать трели можно в парке, лесу и даже во дворе дома. Пик пения этих пернатых приходится на вторую половину мая и июнь, когда самцы активно завоевывают внимание самок. Наблюдать за птицами рекомендуем рано утром или вечером.

Участие в акции «Учет соловьев», которая продлится до 30 июня, могут принять все желающие. Данные по учету птиц будут занесены в интерактивную карту мест их обитания. В настоящий момент на ней уже отмечены 227 адресов с местами обитания соловьев, датой их последних трелей и фамилией автора наблюдения.