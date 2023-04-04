Москвичам предложили машино-места на востоке столицы

Автовладельцы могут приобрести на городских торгах парковочные места на многоуровневых наземных и подземных стоянках на востоке столицы. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Всего в семи районах представлено более 200 объектов разной площади, что позволят подобрать машино-место для любого транспортного средства – от мотоцикла до внедорожника. Большинство парковочных мест будет реализовано на традиционных аукционах, часть - на торгах без объявления цены. Во втором случае участники сами указывают сумму, за которую готовы приобрести машино-место.

Заявочные кампании завершатся в период с 13 по 27 апреля. Торги пройдут в течение апреля на электронной площадке «Росэлорг».

