В МИД заявили о росте угрозы безопасности ядерных объектов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возрастающих угрозах безопасности ядерных объектов. Об этом дипломат заявила на брифинге.
«Мы видим все более возрастающие физические угрозы в отношении ядерных объектов», - подчеркнула она.
В первую очередь, речь идет о Запорожской атомной электростанции и АЭС «Бушер», пишет RT.
Захарова отметила, что РФ придает большое значение укреплению физической ядерной безопасности в мире и исходит из принципа международного сотрудничества в этой области.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угрозы США ударить по ядерным объектам в Иране, где находится АЭС «Бушер», могут привести к непоправимым последствиям.
