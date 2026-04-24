В МИД заявили о росте угрозы безопасности ядерных объектов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возрастающих угрозах безопасности ядерных объектов. Об этом дипломат заявила на брифинге.

«Мы видим все более возрастающие физические угрозы в отношении ядерных объектов», - подчеркнула она.

В первую очередь, речь идет о Запорожской атомной электростанции и АЭС «Бушер», пишет RT.

Захарова отметила, что РФ придает большое значение укреплению физической ядерной безопасности в мире и исходит из принципа международного сотрудничества в этой области.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угрозы США ударить по ядерным объектам в Иране, где находится АЭС «Бушер», могут привести к непоправимым последствиям.

ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
