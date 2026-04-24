Мурашко: Сорокаминутные занятия спортом улучшают биохимические показатели организма
24 апреля 202612:41
Занятия спортом улучшают около 250 параметров организма, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом пишет ТАСС.
«После занятий в течение 40 минут спортом более 250 параметров... в том числе биохимических, улучшается», - отметил глава Минздрава.
Мурашко добавил, что физические нагрузки приносят пользу практически всем.
Ранее министр здравоохранения заявил, что если россияне не поменяют свои установки, к 2030 году каждый второй взрослый будет иметь избыточную массу тела.
Горячие новости
- «Сумеют проскочить»: Киргизия не прекратит торговлю с Россией из-за санкций ЕС
- Вечеринка за 300: Почему молодежь «зависает» в компьютерных клубах
- Перелив нефтепродуктов через заграждения произошел в реке Туапсе из-за дождей
- В Москве заочно арестовали комика-иноагента Слепакова
- Пассивный бунт: Где не будут открываться ПВЗ из-за снижения доходов
- В МИД заявили о росте угрозы безопасности ядерных объектов
- Мурашко: Сорокаминутные занятия спортом улучшают биохимические показатели организма
- В Москве в ДТП с участием шести авто пострадал один человек
- Захарова пообещала «зажечь» с «Бурановскими бабушками»
- Бегом копить: Почему рост сбережений россиян идет на пользу экономике