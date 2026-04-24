Мурашко: Сорокаминутные занятия спортом улучшают биохимические показатели организма

Занятия спортом улучшают около 250 параметров организма, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом пишет ТАСС.

«После занятий в течение 40 минут спортом более 250 параметров... в том числе биохимических, улучшается», - отметил глава Минздрава.

Мурашко добавил, что физические нагрузки приносят пользу практически всем.

Ранее министр здравоохранения заявил, что если россияне не поменяют свои установки, к 2030 году каждый второй взрослый будет иметь избыточную массу тела.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
