Захарова пообещала «зажечь» с «Бурановскими бабушками»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала «зажечь» с музыкальной группой «Бурановские бабушки». Об этом дипломат заявила на брифинге.

По словам Захаровой, она мечтала встретиться с участницами коллектива и сегодня реализует мечту.

«Правильно было бы сказать: Бурановские бабушки, ждите, я к вам приеду. Но я скажу по-другому: Бурановские девчонки, с учетом вашего задора, мы сегодня с вами зажжем, я надеюсь!» - заявила представитель МИД.

Захарова напомнила, что в 2012 году «Бурановские бабушки» участвовали в конкурсе песни «Евровидение» и поразили своим номером, танцами и вокальными данными. Как отметила дипломат, тогда Европа «пригорюнилась» из-за интересных и мощных традиций и культурного кода России, с которыми страна «может обойти на всех поворотах».

Ранее Захарова заявила, что представителей Евросоюза не приглашали на переговоры по урегулированию на Украине, и порекомендовала им «сидеть под столом и не вякать».

