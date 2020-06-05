Новости за ночь: В Центральную Россию идет 30-градусная жара

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Синоптики прогнозирует аномальное тепло в европейской части России. Существенное повышение температуры начнётся в субботу, 6 июня. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уже завтра она превысит климатические нормы на 2—4 °С на большинстве территорий. Синоптик подчеркнул, что особенно жарко будет, к примеру, будет в Санкт-Петербурге – в начале следующей недели там ожидаются очень высокие температуры — на 5—6 °С выше нормы. Аномальное тепло придёт и в Москву.
Как пишет RT, температура воздуха может превысить +30 °C. Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что аномально тёплая погода сохранится на европейской части России минимум до 10 июня.
Ранее в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей европейской части России ждет очень неоднородное лето.
«В целом лето будет теплым. Но с резко выраженной динамикой: будут волны тепла, жаркой и сухой погоды, и периоды похолодания с осадками. С четверга мы уже прогнозируем +20…+21⁰С днем. Повышаются и ночные температуры, это будут двузначные числа - +13…+14⁰С. К воскресенью – до +15⁰С. Это гораздо более веселая погода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru