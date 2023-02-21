Вильфанд прогнозирует мороз до -28 °C в Подмосковье ближайшей ночью

Столбики термометров могут опуститься до – 28 °C в столичном регионе в ночь на среду, 22 февраля. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как заявил специалист «Интерфаксу», дневные температуры в среду будут на 8-9 градусов ниже среднегодовых значений. В Москве предстоящей ночью около 20 градусов ниже нуля, в Подмосковье местами мороз может окрепнуть до 28 градусов, уточнил Вильфанд.

Днём в среду в городе - 11… -13 °C. Снег уже не ожидается. Холодная погода также прогнозируется и на День защитника Отечества. Ночью 23 февраля 16 -18 градусов ниже нуля, по области местами до минус 23 и без осадков.

Днем около 10 градусов ниже нуля, в Подмосковье до минус 12. Такие значения также на 7 - 8 градусов ниже нормы.

Как отмечает НСН, за воскресенье и понедельник, высота сугробов в Москве достигла максимального значения с начала зимы и составила не менее38 сантиметров. В Московской области высота снежного покрова местами превышает полметра.

