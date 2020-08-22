Москвичам пообещали теплую субботу

«Сегодня в столице продолжит господствовать антициклон. Переменная облачность, без осадков, плюс 23 - плюс 25 в центре города, и 25 или 26 градусов - в Подмосковье», - пояснил метеоролог.

Тепло будет сопровождаться небольшим ветром со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного превысит норму и достигнет 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала, о погодных изменения в в Москве и Подмосковье. Она пообещала, что «лето вернется».