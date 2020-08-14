Гидрометцентр пообещал настоящее лето в выходные и на следующей неделе
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН сделала прогноз погоды в Москве и Подмосковье на ближайшие выходные, а также на следующую неделю.
Население центральной части России 13 августа ощутило весьма резкое понижение температуры. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе НСН ранее отметил, что похолодание коснулось не только московского региона, но также Северо-Западного федерального округа, Урала и Поволжья.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала, как изменится погода в Москве и Подмосковье в ближайшую неделю.
«Прохладный эпизод в столичном регионе подходит к завершению. Температура в выходные начнет постепенно повышаться. Следующая рабочая неделя будет теплой, и дождей будет совсем немного. Так что продолжаем радоваться лету и августовскому солнцу», - отметила Макарова.
По ее словам, в субботу будет без осадков, ночью в Москве +7-9 градусов Цельсия, по области от +5 до +10, днем в Москве +18-20, по области +16-21. В воскресенье же днем воздух прогреется до +21-23 градусов, в Подмосковье до +17-23. При этом, как отметила в Гидрометцентре, в понедельник ночью по области небольшой дождь, в Москве без осадков. Днем в Москве кратковременный дождь +22-24, в Подмосковье +20-25.
«Во вторник без осадков, ночью +7-12, днем +19-24. В среду ночью кратковременный дождь, +7-12, днем+21-26. В четверг местами кратковременный дождь, ночью +10-15, днем +23-28. В пятницу небольшой дождь, ночью +11-16, днем +22-27», - сообщила Макарова.
Она также добавила, что «лето вернется».
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