Гидрометцентр пообещал настоящее лето в выходные и на следующей неделе

Население центральной части России 13 августа ощутило весьма резкое понижение температуры. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе НСН ранее отметил, что похолодание коснулось не только московского региона, но также Северо-Западного федерального округа, Урала и Поволжья.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала, как изменится погода в Москве и Подмосковье в ближайшую неделю.

«Прохладный эпизод в столичном регионе подходит к завершению. Температура в выходные начнет постепенно повышаться. Следующая рабочая неделя будет теплой, и дождей будет совсем немного. Так что продолжаем радоваться лету и августовскому солнцу», - отметила Макарова.