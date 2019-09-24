Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре
Синоптики заявили, что двадцатиградусное тепло может вернуться в столицу в октябре Как пишет РИА Новости, об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. При этом, как отмечает RT, специалист уточнила, что в октябре теплой может считаться уже погода со среднесуточной температурой около 10-12 градусов при норме в 8.
Пока же в столичном регионе в ночь на среду объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Синоптики прогнозируют, что в столбики термометров могут опуститься до минус трех градусов.
Между тем, ранее НСН писала, что жителей столицы в предстоящую субботу ждёт подобие «бабьего лета». Как сообщает портал «Метеовести», 28 сентября столбики термометров в столичном регионе могут дотянуться до отметки +15 градусов. При этом синоптики подчеркнули, что рассчитывать на продолжительное полноценное «бабье лето» москвичам не стоит.
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