Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре

Синоптики заявили, что двадцатиградусное тепло может вернуться в столицу в октябре Как пишет РИА Новости, об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. При этом, как отмечает RT, специалист уточнила, что в октябре теплой может считаться уже погода со среднесуточной температурой около 10-12 градусов при норме в 8.

Пока же в столичном регионе в ночь на среду объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Синоптики прогнозируют, что в столбики термометров могут опуститься до минус трех градусов.