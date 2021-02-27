Москвичам пообещали скорое похолодание

«Если в Москве ночью была ещё плюсовая температура, то уже в утренние часы начал прорываться холодный атмосферный фронт, который откроет путь к вторжению более студеного воздуха. Наметится обратный суточный ход температуры, то есть днем станет холоднее, чем минувшей ночью, а осадки от дождя перейдут в заряды снега. И температура понизится в Москве до -1…- 3, а в Подмосковье 0…-5 градусов»,- пояснил метеоролог.

Тишковец предупредил, что из-за снижения температуры на дорогах появится толстая корка льда.

«Вся снежно-водяная каша под ногами замерзнет и превратится в классическую гололедицу толщиной несколько миллиметров. Поэтому сегодня Москва и столичный регион покроются коркой льда, на дорогах и тротуарах будет очень скользко»,- отметил специалист.

По его словам, атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба – а это немного ниже нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд вTelegram-канале «Радиоточка НСН» рассказал, что москвичей ожидает «тревожная» погода.

«Погода ожидается сложная и неприятная, связано это с сильной гололедицей. Вчера температура повысилась на 30 градусов, идет интенсивное таяние снега. В субботу днем температура будет около ноля градусов, в ночь на воскресенье будет небольшой минус. Кстати говоря, даже при нулевой отметке с учетом ветра влага на поверхности застывает. Поэтому в воскресенье ожидается сильная гололедица», - напомнил Вильфанд.

