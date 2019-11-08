Москвичам пообещали нехарактерное для ноября тепло на выходных

В предстоящие выходные в столичном регионе сохранится теплая погода, об этом в эфире НСН сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«Погода для ноября довольно теплая, температура превышает климатическую норму. Будут происходить колебания температуры, в какие-то дни прохладнее, в какие-то теплее. В целом эти колебания укладываются в интервал, который превышает климатическую норму. В ночь с пятницы на субботу в Москве +2 °С, в Подмосковье -2 °С … +3 °С, без осадков, местами туман. Днем в субботу возможен небольшой дождь, южный ветер 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. Максимальная температура в Москве +4 °С … +6 °С, по области +2 °С … +7 °С», рассказала она.

Метеоролог предсказала, что из области повышенного давления регион окажется под влиянием циклона, который будет перемещаться по северу. Амосферное давление будет падать, и понизится до нормы.