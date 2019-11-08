Москвичам пообещали нехарактерное для ноября тепло на выходных
В Гидрометцентре рассказали НСН, что колебания температуры укладываются в интервал, который превышает климатическую норму.
В предстоящие выходные в столичном регионе сохранится теплая погода, об этом в эфире НСН сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
«Погода для ноября довольно теплая, температура превышает климатическую норму. Будут происходить колебания температуры, в какие-то дни прохладнее, в какие-то теплее. В целом эти колебания укладываются в интервал, который превышает климатическую норму. В ночь с пятницы на субботу в Москве +2 °С, в Подмосковье -2 °С … +3 °С, без осадков, местами туман. Днем в субботу возможен небольшой дождь, южный ветер 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. Максимальная температура в Москве +4 °С … +6 °С, по области +2 °С … +7 °С», рассказала она.
Метеоролог предсказала, что из области повышенного давления регион окажется под влиянием циклона, который будет перемещаться по северу. Амосферное давление будет падать, и понизится до нормы.
«В понедельник ожидает облачная погода с небольшими дождями, ветер юго-восточный-южный 5-10 м/с, ночью в Москве в воскресенье +3 °С … +5 °С, по области +1 °С … +6 °С, днем в Москве в воскресенье потеплеет до +9 °С …+11 °С, по области максимальная температура +6 °С … +11 °С. В понедельник примерно такой же характер погоды. Ночь прогнозируется без осадков, а днем возможен небольшой дождь. Ночь будет теплее, в Москве +6 °С … +8 °С, по области +3 °С … +8 °С, а дневная температура останется такой же, как в воскресенье – около +10 °С в Москве и +6 °С … +11 °С в Подмосковье», - отметила специалист.
По прогнозам, далее в столичном регионе станет немного прохладнее, к середине недели 0 °С … +5 °С, днем +3 °С … +8 °С, преимущественно без осадков, атмосферное давление вырастет и превысит норму.
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