Москвичам пообещали морозную пасхальную ночь
Температура воздуха в ночь на 19 апреля может опуститься до –2 градусов в Москве и до –4 градусов в Подмосковье. Как пишет РИА Новости, такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
При этом, по словам специалиста, в воскресенье днём в столичном регионе прогнозируется солнечная погода. Жителей Москвы ожидает умеренно-теплый пасхальный день. Воздух может прогреться до +10 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в апреле в Москве ожидаются заметные перепады температур, подчеркивает RT.
Накануне НСН писала, что четверг, 16 апреля, может стать самым дождливым днем месяца. Об этом сообщает портал «Метеоновости». Как отмечают синоптики, сегодня столичный регион окажется во власти глубокого циклона – и на Москву и Подмосковье обрушится затяжной дождь. По прогнозам, в течение суток может выпасть от 5 до 12 миллиметров осадков.
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