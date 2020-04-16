Москвичам пообещали морозную пасхальную ночь

Температура воздуха в ночь на 19 апреля может опуститься до –2 градусов в Москве и до –4 градусов в Подмосковье. Как пишет РИА Новости, такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом, по словам специалиста, в воскресенье днём в столичном регионе прогнозируется солнечная погода. Жителей Москвы ожидает умеренно-теплый пасхальный день. Воздух может прогреться до +10 градусов.