Москвичам пообещали грозу в четверг

В четверг в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза и до +24 градусов. Об этом говорится на сайте «Метеовести» центра погоды «Фобос».

Погода обусловлена теплым сектором североатлантического циклона. В столице будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь возможен местами утром и вечером, не исключена гроза.