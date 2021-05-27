Москвичам пообещали грозу в четверг

В четверг в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза и до +24 градусов. Об этом говорится на сайте «Метеовести» центра погоды «Фобос».

Погода обусловлена теплым сектором североатлантического циклона. В столице будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь возможен местами утром и вечером, не исключена гроза.

Синоптики ООН предсказали самый теплый год

Температура воздуха в мегаполисе поднимется до + 22-24 градусов, в Подмосковье - до + 20-25 градусов.

По данным синоптиков, такой температурный фон соответствует летним климатическим показателям.

Член ассоциации поваров России и шеф-повар Анатолий Крюков в беседе с телеканалом «360» рассказал, что лучше всего есть в жару. В частности, он посоветовал вернуться к легким овощным салатам из помидоров и огурцов.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Погода В Москве
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