Синоптики ООН рассказали о самом теплом годе

Один год из ближайших пяти может стать самым теплым за всю историю наблюдений, сообщило ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию.

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Синоптики объяснили, что имеется 90-процентная вероятность, что один год в период с 2021 по 2025 станет самым теплым. Метеорологи добавили, что на текущий момент самым теплым годом является 2016. Помимо этого, в высоких широтах ожидается более влажная погода, а в Атлантике — повышенная активность циклонов.

В ВМО отметили, что прошедший 2020 год вошел в тройку самых теплых лет. Генеральный секретарь ВМО рассказал, что повышенная температура может привести к экстремальным погодным явлениям, в том числе из-за таяния льда, пишет URA.RU.

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ФОТО: flickr.com
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