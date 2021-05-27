Синоптики ООН рассказали о самом теплом годе

Синоптики объяснили, что имеется 90-процентная вероятность, что один год в период с 2021 по 2025 станет самым теплым. Метеорологи добавили, что на текущий момент самым теплым годом является 2016. Помимо этого, в высоких широтах ожидается более влажная погода, а в Атлантике — повышенная активность циклонов.

В ВМО отметили, что прошедший 2020 год вошел в тройку самых теплых лет. Генеральный секретарь ВМО рассказал, что повышенная температура может привести к экстремальным погодным явлениям, в том числе из-за таяния льда, пишет URA.RU.

