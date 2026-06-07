МЧС предупредило москвичей и гостей столицы о сильной жаре с 7 по 10 июня

По данным МЧС, в ближайшие 4 дня максимальная температура местами может подняться до 30–31 °C. В связи с жаркой погодой специалисты советуют надевать одежду из натуральных тканей и всегда носить головной убор, чаще пить воду и по возможности находиться в тени. Также спасатели призывали соблюдать правила пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Ранее врачи напомнили россиянам, что злоупотребление сладкой газировкой в жаркие дни провоцирует развитие рака поджелудочной железы и создает экстремальную нагрузку на организм, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».