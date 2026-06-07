МЧС предупредило москвичей и гостей столицы о сильной жаре с 7 по 10 июня

МЧС Москвы предупредило жителей и гостей столицы о сильной жаре с 7 по 10 июня. Об этом говорится в сообщении ведомства в «Максе».

Врачи объяснили опасность холодной воды натощак

По данным МЧС, в ближайшие 4 дня максимальная температура местами может подняться до 30–31 °C. В связи с жаркой погодой специалисты советуют надевать одежду из натуральных тканей и всегда носить головной убор, чаще пить воду и по возможности находиться в тени. Также спасатели призывали соблюдать правила пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Ранее врачи напомнили россиянам, что злоупотребление сладкой газировкой в жаркие дни провоцирует развитие рака поджелудочной железы и создает экстремальную нагрузку на организм, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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