Москвичам пообещали аномально теплую погоду

В ближайшие дни Москву и Подмосковье ожидает непривычно теплая для ноября погода. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Уточняется, что аномально теплая погода придет в Центральный регион уже на следующей неделе. Как пояснили специалисты, причиной такого потепления стал субтропический антициклон.

Жителям столицы обещают до плюс семи градусов тепла, а также почти полное отсутствие осадков. Такая теплая погода может сохраниться до середины следующей недели.

Однако после этого прогнозируется мощное арктическое вторжение, в результате чего средняя температура будет почти на четыре градуса ниже нормы.

Ранее сообщалось, что зима 2019-2020 года ожидается теплее климатической нормы на 4 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в эфире НСН согласился с коллегой и добавил, что тенденция по повышению температур отразится и на будущих зимах.

