Москвичам пообещали 30-градусную жару

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал наступление 30-градусной жары в столице. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Синоптики спрогнозировали заморозки в 11 регионах России

По словам синоптика, в ближайшие несколько дней температура воздуха в Москве продержится на уровне 23-25 градусов. С четверга начнется ее резкое повышение, отметил он.

К следующим выходным столбики термометра приблизятся к 30 градусам, предупредил Шувалов.

В Москве 17 и 18 июня объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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