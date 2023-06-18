Москвичам пообещали 30-градусную жару
18 июня 202314:35
Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал наступление 30-градусной жары в столице. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, в ближайшие несколько дней температура воздуха в Москве продержится на уровне 23-25 градусов. С четверга начнется ее резкое повышение, отметил он.
К следующим выходным столбики термометра приблизятся к 30 градусам, предупредил Шувалов.
В Москве 17 и 18 июня объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru