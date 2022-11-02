Москвичам объяснили правила сортировки стекла
Программа раздельного накопления отходов реализуется в столице с 1 января 2020 года. В городе создана вся необходимая для этого инфраструктура: площадки с контейнерами с синей и серой наклейками для сбора разного типа отходов можно найти в каждом дворе и около объектов социальной сферы, сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов.
Полезное вторсырье накапливается в контейнерах с синей наклейкой, а загрязненные и органические отходы – в контейнерах с серой наклейкой.
По словам Торсунова, с каждым годом к программе присоединяется все больше москвичей, внося свой осознанный вклад в сохранение экологии столицы.
Департамент ЖКХ Москвы напомнил об основных правилах раздельного накопления стекла. В частности, в контейнер с синей наклейкой нельзя выбрасывать хрусталь – в нем содержится свинец, поэтому такое стекло не может получить вторую жизнь. Непригодны для переработки также зеркала, фарфор и керамика. При этом синие контейнеры подойдут для бутылок, банок, стеклянных стаканов и ваз.
Битое стекло лучше всего сложить в коробку – это обезопасит сотрудников сортировочного комплекса. Перегоревшие люминесцентные лампочки и ртутные градусники необходимо сдавать в специальные пункты приема.
Стекло можно полностью переработать без потери свойств этого материала. Его переплавка на 40% дешевле, чем производство нового стекла. Кроме того, стекло, в отличие от бумаги или пластика, можно перерабатывать практически бесконечное количество раз. Из использованных стеклянных бутылок и банок делают новую стеклянную тару, а также стекловату, стеклянную плитку, пенодекор и другие материалы для строительства и отделки, а также жидкое стекло, необходимое для производства стройматериалов, пеностекло, используемое в атомной промышленности.
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