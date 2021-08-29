Москвичам назвали дату погодной осени

По его словам, днем градусник не будет показывать выше плюс 16. Во второй половине недели начнутся дожди с порывистым ветром, информирует РИА Новости.

«Второго сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. В темное время суток температура воздуха в Москве понизится до плюс 8-13, а днем не выше плюс 11-16», - отметил Тишковец.

Он подчеркнул, что такая погода – «уже ранний октябрьский холод». Тишковец предупредил о наступлении глубокой осени во второй половине предстоящей недели и рекомендовал «готовить кардинальную смену гардероба на осеннюю форму одежды».

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что похолодание на 5 градусов придет в Москву и Подмосковье на следующей неделе, температура воздуха днем будет опускаться до +14...16 градусов тепла.

