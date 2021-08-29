Москвичам назвали дату погодной осени
Осень придет в Москву 2 сентября. Во вторник в столице начнется «октябрьский холод», когда упадет на 5-7 градусов ниже нормы, сделал прогноз ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, днем градусник не будет показывать выше плюс 16. Во второй половине недели начнутся дожди с порывистым ветром, информирует РИА Новости.
«Второго сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. В темное время суток температура воздуха в Москве понизится до плюс 8-13, а днем не выше плюс 11-16», - отметил Тишковец.
Он подчеркнул, что такая погода – «уже ранний октябрьский холод». Тишковец предупредил о наступлении глубокой осени во второй половине предстоящей недели и рекомендовал «готовить кардинальную смену гардероба на осеннюю форму одежды».
Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что похолодание на 5 градусов придет в Москву и Подмосковье на следующей неделе, температура воздуха днем будет опускаться до +14...16 градусов тепла.
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