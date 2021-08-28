Синоптики предупредили о резком похолодании в Московском регионе

Похолодание на 5 градусов придет в Москву и Подмосковье на следующей неделе, температура воздуха днем будет опускаться до +14...16 градусов тепла. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Понижение температуры примерно на 5 градусов прогнозируется 2 сентября. Ночью еще относительно тепло будет - 9-14 градусов, а днем уже 16-21 градус. 3 числа будет 14-19 даже. Потом, скорее всего, такой фон и останется», — рассказала метеоролог в беседе с ТАСС.

Макарова отметила, что до конца календарного лета, а также 1 сентября в столичном регионе ожидается теплая погода, температура днем достигнет 21-26 градусов тепла.

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