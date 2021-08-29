Синоптик рассказал о «персиковой» погоде в Москве
29 августа 202114:56
Синоптик рассказал о «персиковой» погоде в Москве. Специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил, что лето в Москве было на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы, с небольшим дефицитом осадков. По его словам, отсюда и неплохой урожай, и жаркие летние дни, и полноценный купальный сезон. То есть, лето в столице было на редкость хорошим. Синоптик назвал его "персиковым", передает "РИА Новости".
Ранее Росгидромет сообщил о резком похолодании.
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29 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru