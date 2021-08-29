Синоптик рассказал о «персиковой» погоде в Москве

Синоптик рассказал о «персиковой» погоде в Москве. Специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил, что лето в Москве было на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы, с небольшим дефицитом осадков. По его словам, отсюда и неплохой урожай, и жаркие летние дни, и полноценный купальный сезон. То есть, лето в столице было на редкость хорошим. Синоптик назвал его "персиковым", передает "РИА Новости".

Ранее Росгидромет сообщил о резком похолодании.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПогодаПогода В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры