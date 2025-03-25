Москвич забыл о покупке ста билетов лотереи и выиграл более 11 млн рублей

Выигрыш составил 11 890 522 рублей. Уточняется, что мужчина приобрел 100 билетов лотереи «Великолепная 8».

На выигранные деньги москвич собирается приобрести жилье. По словам мужчины, его жена сначала не поверила в такой крупный выигрыш, а мама очень обрадовалась.

Ранее стало известно, что шестеро жителей России стали мультимиллионерами с выигрышем по 16,6 млн рублей по итогам розыгрыша лотереи «Мечталлион» к 8 Марта, ещё 17 участников выиграли по 1 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

