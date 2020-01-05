Ломидзе: Туризм в 2020 году ждут перемены
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы в 2019 году.
Банкротство Thomas Cook
О прекращении деятельности одного из крупнейшего туроператора мира Thomas Cook стало известно 23 сентября 2019 года. Все поездки и рейсы были отменены, все точки продаж путевок закрыты.
Майя Ломидзе: «Эффект от того, что произошло с компанией, можно сравнить разве что с разорвавшейся бомбой. Это привело к изменениям на очень многих туристических рынках мира. В некоторых европейских странах закрывались партнерские компании Thomas Cook. Так получилось, что Россию эта катастрофа практически прошла стороной, и российские компании не почувствовали на себе все последствия этой истории. Но банкротство первого туроператора, который сформировал туристическую индустрию в том виде, в котором она есть, говорит о том, что этот рынок ожидают очень большие перемены», – делится мнение в эфире НСН Майя Ломидзе.
Принят закон о запрете хостелов в жилых домах
С 1 октября 2019 года в России запрещено размещать хостелы или гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов. Помещение под гостиницу необходимо будет перевести в нежилой фонд, а также соответствующим образом оснастить.
Майя Ломидзе: «Это многострадальный и очень тяжелый закон. Это приведет к сокращению бюджетных вариантов размещения в таких городах, как Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Казань, то есть в тех городах, которые пользовались наибольшим спросом среди российских туристов. И приведет к повышению средних цен на размещение», – рассказывает она для НСН.
В России появится электронная виза
Практика выдачи электронных виз по результатам эксперимента будет распространена на всю Россию, и после окончания тестового периода в Петербурге и Ленобласти услуга станет платной. Об этом 1 октября 2019 года заявил руководитель консульского отдела МИД РФ в Петербурге Олег Коновалов.
Майя Ломидзе: «Услуга будет распространена с 2021 года. Это, безусловно, одна из самых важных новостей. Виза всегда была одной из сложнейших проблем для въезда в Россию, на сложность ее оформления жаловались буквально все. И, конечно, новость о том, что режим может быть изменен, порадовал не только российских принимающих туроператоров и российские регионы, но и наших иностранных коллег и партнеров, которые рассчитывают на увеличение турпотоков в несколько раз », – уверяет она НСН.
Сообщение с Египтом до сих пор не восстановлено
В 2019 году по-прежнему не открыто авиасообщение с курортами Египта.
Майя Ломидзе: «Это дает нам надежду, что этой радостной новостью мы поделимся в 2020 году», – говорит Майя Ломидзе в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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