Ломидзе: Туризм в 2020 году ждут перемены

Майя Ломидзе: «Эффект от того, что произошло с компанией, можно сравнить разве что с разорвавшейся бомбой. Это привело к изменениям на очень многих туристических рынках мира. В некоторых европейских странах закрывались партнерские компании Thomas Cook. Так получилось, что Россию эта катастрофа практически прошла стороной, и российские компании не почувствовали на себе все последствия этой истории. Но банкротство первого туроператора, который сформировал туристическую индустрию в том виде, в котором она есть, говорит о том, что этот рынок ожидают очень большие перемены», – делится мнение в эфире НСН Майя Ломидзе.

