Москва запустит эксперимент с искусственным интеллектом

В Москве будет установлен экспериментальный правовой режим для тестирования искусственного интеллекта сроком на пять лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству столицы. По его данным, в ближайшее время проект такого закона будет внесен она рассмотрение в Госдуму. Его авторы – первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и депутат Ирина Белых.



Документ предусматривает поправки в закон «О персональных данных». В пояснительной записке к нему говорится, что проект разработан во исполнение послания президента РФ Владимира Путина в части развития технологий искусственного интеллекта. Закон направлен на стимулирование внедрения, развития и использования технологий искусственного интеллекта. Сообщается также, что закон определит те сферы экономики и общественных отношений, в которых целесообразно внедрение искусственного интеллекта.

Цель принятия законопроекта – развитие российского бизнеса и экономики, а также повышение качества жизни россиян, безопасности и обороноспособности государства.

