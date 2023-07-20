Москва выставила на торги 151 машино-место в Краснодарском проезде

На городские торги предложили 151 парковочное место на многоуровневой автостоянке в Краснодарском проезде на юго-востоке столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Машино-места на многоуровневом наземном паркинге в Люблине будут реализованы посредством публичных предложений, а также без объявления цены. Их площадь варьируется от 11,6 до 16,3 квадратного метра, и автовладельцы могут выбрать наиболее подходящие для себя», - отметил заммэра.

Паркинг находится в жилом микрорайоне с удобным съездом на Люблинскую улицу и на МКАД. Поблизости находится автосервис, шиномонтаж, АЗС, магазины запчастей.

Заявочные кампании завершатся с 31 июля по 24 августа, а сами торги состоятся онлайн со 2 по 30 августа на торговой площадке «Росэлторг».

Ранее в июле город предложил москвичам 35 машино-мест в Южном Медведкове. Они расположены в подземном паркинге на улице Заповедная. Площадь мест варьируется от 10 до 30 квадратных метров.

