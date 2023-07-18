Москвичам предложили 35 машино-мест в Южном Медведкове
Город выставил на продажу 35 парковочных мест в подземном паркинге на улице Заповедная в Северо-Восточном административном округе (СВАО). Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Автовладельцы приглашаются к участию в открытых аукционах по продаже парковочных мест на подземной стоянке в районе Южное Медведково. Площадь машино-мест варьируется от 15 до 30 квадратных метров. Их стоимость определится по итогам торгов, которые пройдут 27 июля», – уточнил заммэра.
Паркинг расположен в жилом микрорайоне, поблизости есть шиномонтаж, автомойки, АЗС, магазины автозапчастей.
Заявочная кампания по участию в торгах завершится 24 июля. Для участия в них потребуется регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве грузовой поезд повредил платформу на станции «Матвеевская»
- ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области
- В Туве четверо заболевших сибирской язвой отказались от лечения
- Земфира заявила, что в эмиграции получает больше предложений о концертах, чем в России
- Певица Zivert отвергла обвинения в критике СВО на выступлении в Москве
- Суд арестовал более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты Блиновской
- Марочко: ВСУ отступают на Купянском направлении из-за потерь
- Десятки авиарейсов задержали в аэропорту Красноярска из-за тумана
- В Британии заявили об изучении подбитых на Украине российских танков
- В Крыму сбили и подавили 28 украинских беспилотников за ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru