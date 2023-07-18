Москвичам предложили 35 машино-мест в Южном Медведкове

Город выставил на продажу 35 парковочных мест в подземном паркинге на улице Заповедная в Северо-Восточном административном округе (СВАО). Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Автовладельцы приглашаются к участию в открытых аукционах по продаже парковочных мест на подземной стоянке в районе Южное Медведково. Площадь машино-мест варьируется от 15 до 30 квадратных метров. Их стоимость определится по итогам торгов, которые пройдут 27 июля», – уточнил заммэра.

Паркинг расположен в жилом микрорайоне, поблизости есть шиномонтаж, автомойки, АЗС, магазины автозапчастей.

Заявочная кампания по участию в торгах завершится 24 июля. Для участия в них потребуется регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.