Москва выставила на торги 14 машино-мест в паркинге в Студеном проезде

Город предложил жителям приобрести парковочные места в Студеном проезде на северо-востоке столицы. Они будут реализованы через публичное предложение - такой формат торгов предполагает понижение первоначальной цены, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

На торги выставлено 14 машино-мест площадью 17–18 квадратных метров в одном из многоуровневых паркингов района Северное Медведково.

«Участие в торгах облегчает автовладельцам поиск постоянного парковочного места рядом с домом», - отметил Пуртов.

Поблизости от паркинга находятся многоэтажные жилые дома, выезды на МКАД и Осташковскую улицу. Рядом также есть пункты сервиса и шиномонтажа, автомойки, АЗС.

Торги пройдут 7 и 9 февраля онлайн на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия в них понадобятся регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

