Москва встретила первый арктический аукцион WWF ради сохранения белого медведя

Впервые в России Всемирный фонд дикой природы (WWF) провел благотворительный аукцион в поддержку полевых проектов по сохранению популяции белого медведя в российской Арктике, сообщается на официальном сайте Фонда. Мероприятие состоялось в Международный день Белого медведя, 27 февраля, в Москве.

Отмечается, что аукцион стал центральным событием в череде благотворительных акций Фонда. Его исключительность подчеркивало место проведения - исторический особняк Муравьевых-Апостолов, куда участники были приглашены потомком знаменитых декабристов Кристофером Муравьёвым-Апостолом, членом Наблюдательного совета WWF России. Лоты также представляли исключительный интерес. Они были представлены частной коллекцией автографов и вещей знаменитостей Stargift. Особой гостьей вечера стала телеведущая Екатерина Андреева, которая представила в качестве лота возможность личной встречи и завтрака с ней.