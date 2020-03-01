Москва встретила первый арктический аукцион WWF ради сохранения белого медведя
Впервые в России Всемирный фонд дикой природы (WWF) провел благотворительный аукцион в поддержку полевых проектов по сохранению популяции белого медведя в российской Арктике, сообщается на официальном сайте Фонда. Мероприятие состоялось в Международный день Белого медведя, 27 февраля, в Москве.
Отмечается, что аукцион стал центральным событием в череде благотворительных акций Фонда. Его исключительность подчеркивало место проведения - исторический особняк Муравьевых-Апостолов, куда участники были приглашены потомком знаменитых декабристов Кристофером Муравьёвым-Апостолом, членом Наблюдательного совета WWF России. Лоты также представляли исключительный интерес. Они были представлены частной коллекцией автографов и вещей знаменитостей Stargift. Особой гостьей вечера стала телеведущая Екатерина Андреева, которая представила в качестве лота возможность личной встречи и завтрака с ней.
На аукционе было собрано более двух миллионов рублей. Средства WWF будут направлены на то, чтобы способствовать предотвращению конфликтов человека и медведя российских Арктических посёлках и сделать более безопасной жизнь и людей, и белых медведей.
«Для WWF России это первый опыт аукциона за последние 15 лет. У нас был целый ряд довольно необычных лотов и мы рады, что все они были встречены с большим интересом со стороны гостей мероприятия и нам удалось достичь поставленной цели - собрать средства на проекты по сохранению популяции белого медведя в российских арктических посёлках», - заявила говорит директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками WWF России Ирина Воробьёва.
Атмосферу аукционного вечера создавал оркестр Московской консерватории. Событие состоялось при поддержке ведущего девелопера KR Properties и Poseidon Expeditions, организатора экспедиционных круизов в Арктику, Антарктику и на Северный полюс. Специальные видеообращение для гостей вечера сделали: член Наблюдательного совета WWF Владимир Познер, Федор Конюхов, Елена Летучая, Николай Валуев, Алексей Ягудин, сообщает WWF.
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