Зоологи отловили гулявшего по Норильску белого медведя

Зоологи поймали белого медведя, который гулял по Норильску. Животное пришло с берега Карского моря несколько дней назад. Это расстояние примерно в 500 километров. В мэрии Норильска рассказали, что хищника отправили на базу местной службы спасения. В пятницу медведя планируют перевезти в красноярский парк «Роев ручей». Осмотревшие его ветеринары решили, что в дикую природу сейчас его выпускать опасно из-за общего состояния здоровья, сообщает RT. Медведь долго голодал и употреблял не свойственную для него пищу. Из-за этого появились проблемы с пищеварением. В парке он получит должное лечение и пройдет курс реабилитации.

На вид медведю около одного года, вес составляет порядка 200 килограммов, отмечают «Дни.ру».

