Москва встала в предновогодних пробках
Загруженность автомобильных магистралей столицы к вечеру 24 декабря достигла девяти баллов из десяти возможных. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки». По его данным, практически полностью загружено Садовое кольцо, большинство бульваров, и местами на Третье транспортное кольцо.
Такая же картина наблюдалась накануне.
На этой неделе самые большие пробки в Москве были зафиксированы 20 декабря из-за обильного снегопада и предпраздничных поездок по магазинам. Тогда загруженность автомобильных дорог в столице достигла 10 баллов из десяти возможных.
Ранее в центре Москвы ограничили скорость авто до 50 км/ч.
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