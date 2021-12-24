Москва встала в предновогодних пробках

На этой неделе самые большие пробки в Москве были зафиксированы 20 декабря из-за обильного снегопада и предпраздничных поездок по магазинам. Тогда загруженность автомобильных дорог в столице достигла 10 баллов из десяти возможных.

Ранее в центре Москвы ограничили скорость авто до 50 км/ч.

