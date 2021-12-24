Москва встала в предновогодних пробках


Загруженность автомобильных магистралей столицы к вечеру 24 декабря достигла девяти баллов из десяти возможных. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки». По его данным, практически полностью загружено Садовое кольцо, большинство бульваров, и местами на Третье транспортное кольцо.

Такая же картина наблюдалась накануне.

Назван самый загруженный день на дорогах Москвы перед Новым годом

На этой неделе самые большие пробки в Москве были зафиксированы 20 декабря из-за обильного снегопада и предпраздничных поездок по магазинам. Тогда загруженность автомобильных дорог в столице достигла 10 баллов из десяти возможных.

Ранее в центре Москвы ограничили скорость авто до 50 км/ч.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвтомобилиСадовое КольцоМоскваПробки
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