Москва встала в 10-балльных пробках из-за непогоды

Дорожная ситуация в столице остаётся сложной с утра пятницы. Из-за непогоды департамент транспорта Москвы призывал горожан по возможности пользоваться общественным транспортом. Согласно прогнозам синоптиков, снегопад в столице продлится до 13-14 февраля.

По оценке «Яндекс.пробки», загруженность московских дорог к 20:00 снизится до 8 баллов. Шестибалльные пробки ожидаются в городе уже к 21 часу.



