Москва встала в 10-балльных пробках из-за непогоды
Снегопад в Москве спровоцировал десятибалльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс.пробки».
Дорожная ситуация в столице остаётся сложной с утра пятницы. Из-за непогоды департамент транспорта Москвы призывал горожан по возможности пользоваться общественным транспортом. Согласно прогнозам синоптиков, снегопад в столице продлится до 13-14 февраля.
По оценке «Яндекс.пробки», загруженность московских дорог к 20:00 снизится до 8 баллов. Шестибалльные пробки ожидаются в городе уже к 21 часу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 089 / сут.
Умерли
79 194+507 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+20 720 / сут.
- СМИ: ФРГ может выделить США €1 млрд в обмен на снятие санкций с «Северного потока-2»
- В РФПИ заявили, что ряд стран планируют провокации против «Спутника V»
- Москва встала в 10-балльных пробках из-за непогоды
- Телеграм: НАТО с фонариками раскалывает «Яблоко» и КПРФ
- Кравчук объяснил нежелание Киева предоставить автономию Донбассу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru