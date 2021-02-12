Москва встала в 10-балльных пробках из-за непогоды

Снегопад в Москве спровоцировал десятибалльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс.пробки».

Морозный апокалипсис после снежного. Москва промёрзнет до -28 градусов

Дорожная ситуация в столице остаётся сложной с утра пятницы. Из-за непогоды департамент транспорта Москвы призывал горожан по возможности пользоваться общественным транспортом. Согласно прогнозам синоптиков, снегопад в столице продлится до 13-14 февраля.

По оценке «Яндекс.пробки», загруженность московских дорог к 20:00 снизится до 8 баллов. Шестибалльные пробки ожидаются в городе уже к 21 часу.

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ФОТО: pixabay.com
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