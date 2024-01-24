В Петербурге пройдет фестиваль в честь китайского Нового года

Отмечается, что частью программы станут, в частности, Большой российско-китайский концерт, чемпионат по игре го и деловой форум. Так, зрителям представится уникальная возможность узнать о к китайской культуре, а также зарядиться позитивной атмосферой и яркими впечатлениями.

Сообщается, что запланированы также тематические выставки, концерты мастеров искусств, лекции и мастер-классы по росписи китайских фонариков.

Ранее, 23 января, сообщалось, что Федеральный Центр профориентации и карьеры «Билет в будущее» посетил четырехмиллионный участник проекта. Центр работает на выставке «Россия» в Москве, передает «Радиоточка НСН».

