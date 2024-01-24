В Петербурге пройдет фестиваль в честь китайского Нового года

Общегородской фестиваль «Китайский Новый год - веселый праздник весны» пройдет в Санкт-Петербурге с 26 января по 16 февраля. Об этом сообщил комитет по внешним связям города.

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Отмечается, что частью программы станут, в частности, Большой российско-китайский концерт, чемпионат по игре го и деловой форум. Так, зрителям представится уникальная возможность узнать о к китайской культуре, а также зарядиться позитивной атмосферой и яркими впечатлениями.

Сообщается, что запланированы также тематические выставки, концерты мастеров искусств, лекции и мастер-классы по росписи китайских фонариков.

Ранее, 23 января, сообщалось, что Федеральный Центр профориентации и карьеры «Билет в будущее» посетил четырехмиллионный участник проекта. Центр работает на выставке «Россия» в Москве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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