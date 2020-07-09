Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ

Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге в 2020 году. Его представило Агентство стратегических инициатив (АСИ). Примечательно, что столица сохранила свою лидирующую позицию, которую занимала в 2019-ом. Об этом в ходе заседания наблюдательного совета с участием Владимира Путина рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

По её словам, на втором месте расположился Татарстан, замыкает тройку лидеров Тульская область, которая в прошлом году занимала в списке шестое место. Четвертая и пятая строчки достались Санкт-Петербургу и Московской области соответственно.

К слову, в ходе заседания глава государства подчеркнул, что принятое девять лет назад решение о создании АСИ было правильным, поскольку эта структура всегда ставит на первое место запросы людей, а также снимает преграды для деловых и социальных инициатив.

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А ранее стало известно, что Москва вошла в топ-10 рейтинга динамично развивающихся городов Cities in Motion бизнес-школы Университета Наварры (IESE) по человеческому капиталу и городскому планированию. За год российская столица поднялась с 22-ой на шестую позицию.

В категории «человеческий капитал» города сравнивали по количеству государственных и частных школ, также бизнес-школ, включенных в топ-100 рейтинга Financial Times, университетов, вошедших в топ-500 рейтинга QS. Также учитывалось число иностранных студентов, количество музеев, галерей и театров.

«В этой категории Москва успешно конкурирует с такими мегаполисами, как, например, Токио и Чикаго», - добавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.


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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ИнвестицииРейтингМосква
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