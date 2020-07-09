Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ

Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге в 2020 году. Его представило Агентство стратегических инициатив (АСИ). Примечательно, что столица сохранила свою лидирующую позицию, которую занимала в 2019-ом. Об этом в ходе заседания наблюдательного совета с участием Владимира Путина рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

По её словам, на втором месте расположился Татарстан, замыкает тройку лидеров Тульская область, которая в прошлом году занимала в списке шестое место. Четвертая и пятая строчки достались Санкт-Петербургу и Московской области соответственно.

К слову, в ходе заседания глава государства подчеркнул, что принятое девять лет назад решение о создании АСИ было правильным, поскольку эта структура всегда ставит на первое место запросы людей, а также снимает преграды для деловых и социальных инициатив.