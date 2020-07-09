Воробьёв о месте Подмосковья в инвестрейтинге: попробуем подняться ещё выше

Задача Подмосковья, занявшего пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, подняться ещё выше. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв «Радио 1».

В четверг гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании во главе с президентом России Владимиром Путиным объявила, что Московская область поднялась на две позиции в рейтинге и теперь находится на пятом месте.

«Это показатель того, насколько наш регион интересен инвесторам, видят ли крупные компании свое будущее здесь, у нас. А крупные компании – это новые рабочие места, налоги, престиж, движение вперёд для всего региона. Всегда приятно, когда берёшь следующую планку. Мы начинали с 22-го места, а сейчас пятые. Но каждый раз сложнее улучшать результат. Экономика, инвестиционный климат – всё это определяющие вещи. Особенно сейчас, когда все регионы пострадали от ковида, экономика получила удар под дых. Вместе с тем мы очень серьёзно работаем, чтобы в каждом городе Подмосковья был свой индустриальный парк, чтобы инвестор чувствовал себя защищённым. Поэтому рейтинг имеет для нас важное значение: это индикатор и ориентир. Я очень надеюсь, что в следующем году мы дерзнём и попробуем подняться ещё выше», – отметил глава региона.