Москва вошла в топ-40 самых безопасных городов мира

Российская столица вошла в топ-40 городов мира по безопасности. При этом лидерами рейтинга The Economist Intelligence Unit стали в основном города Азиатско-Тихоокеанского региона. На первом месте расположился Токио, далее следует Сингапур, замыкает тройку лидеров Осака.

В общей сложности в список вошли 60 крупных городов мира. Для составления рейтинга специалисты проанализировали 57 различных показателей, среди которых безопасность здравоохранения, инфраструктуры, цифровая безопасность, а также личная безопасность. Москва в этом списке расположилась на 37 позиции.

Кроме того, в список также попали Вашингтон, Копенгаген, Торонто, Сеул и Мельбурн, отмечает Газета.ру.