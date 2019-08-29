Москва вошла в топ-40 самых безопасных городов мира
Российская столица вошла в топ-40 городов мира по безопасности. При этом лидерами рейтинга The Economist Intelligence Unit стали в основном города Азиатско-Тихоокеанского региона. На первом месте расположился Токио, далее следует Сингапур, замыкает тройку лидеров Осака.
В общей сложности в список вошли 60 крупных городов мира. Для составления рейтинга специалисты проанализировали 57 различных показателей, среди которых безопасность здравоохранения, инфраструктуры, цифровая безопасность, а также личная безопасность. Москва в этом списке расположилась на 37 позиции.
Кроме того, в список также попали Вашингтон, Копенгаген, Торонто, Сеул и Мельбурн, отмечает Газета.ру.
Ранее НСН писала, что Москва покинула рейтинг 100 самых дорогих городов для проживания иностранцев. Об этом говорится в исследовании консалтингового агентства ECA International. Российская столица потеряла сразу 66 позиций и заняла 120-ую строчку. Аналогичная ситуация ждала и Санкт-Петербург, который опустился в списке на 31-ую позицию, заняв 172-ое место.
В исследовании отмечается, что снижение позиций Москвы и Санкт-Птеребурга могло произойти из-за снижения курса рубля, а также экономических санкций. В то же время самым дорогим городом стала столица Туркмении Ашхабад.
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