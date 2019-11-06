Петербуржец выкинул ёлку 5 ноября и его назвали слабаком

6 ноября 201920:44

В соцсетях Петербурга опубликовано фото новогодней ёлки, стоящей возле мусорного контейнера. Дерево уже почти без иголок, но с украшениями. Как пишут Вести.ру, дата снимка – 5.11.19.

Под ним пользователи оставили не один десяток весьма остроумных комментариев, суть которых сводится к тому, что выкинувший елку - «слабак», ведь до очередного Нового года осталось чуть больше 50 дней.

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Однако, есть и те, кто призывал подождать еще пару недель и вынести старое дерево в декабре.

Ранее НСН писала, что немецкий мальчик разозлился из-за плохих подарков к Новому году и вызвал полицию.

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