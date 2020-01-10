Москва вошла в пятерку лучших городов мира

Российская столица улучшила свои позиции в рейтинге международной консалтинговой компании Resonance Consultancy, поднявшись с шестой позиции, которую занимала в прошлом году, на пятую. Как пишет ТАСС, список возглавил Лондон. Далее расположились Нью-Йорк, Париж и Токио. Замыкает топ-5 Москва, которая обошла в рейтинге такие города, как Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес и Рим.

Отмечается, что в исследовании анализировались несколько параметров. В их числе, уровень безопасности и городской инфраструктуры для отдыха и развлечений, климат, популярность города в Сети.

Добавим, Resonance Consultancy является одной из ведущих мировых консультационных компаний в области туризма, недвижимости и экономического развития. Ее рейтинг Best Cities анализирует основные мегаполисы мира с населением от миллиона человек и позиционируется как самая объективная градация городов на планете.