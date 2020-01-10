Москва вошла в пятерку лучших городов мира

10 января 202018:09

Российская столица улучшила свои позиции в рейтинге международной консалтинговой компании Resonance Consultancy, поднявшись с шестой позиции, которую занимала в прошлом году, на пятую. Как пишет ТАСС, список возглавил Лондон. Далее расположились Нью-Йорк, Париж и Токио. Замыкает топ-5 Москва, которая обошла в рейтинге такие города, как Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес и Рим.

Отмечается, что в исследовании анализировались несколько параметров. В их числе, уровень безопасности и городской инфраструктуры для отдыха и развлечений, климат, популярность города в Сети.

Добавим, Resonance Consultancy является одной из ведущих мировых консультационных компаний в области туризма, недвижимости и экономического развития. Ее рейтинг Best Cities анализирует основные мегаполисы мира с населением от миллиона человек и позиционируется как самая объективная градация городов на планете.

Эксперты назвали самые «ревнивые» города России

Между тем, самым комфортным для проживания городом России стал Краснодар. К такому выводу пришли в институте территориального развития «Урбаника», отмечает РБК. Город набрал высокие баллы за счет благоприятного климата и обеспеченности застройкой при относительно низких затратах не проживание.

Далее следуют Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Их признали не только комфортными, но доступными по ценам.

Примечательно, что Москва заняла в рейтинге только 52-е место – против столицы сыграла высокая стоимость жизни в сравнении со средней зарплатой.

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ФОТО: Twitter мэра Москвы Сергея Собянина
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