Москва вошла в число лидеров по масштабам поддержки участников СВО
Москва является одним из лидеров в РФ по объемам поддержки участников специальной военной операции (СВО). Об этом в своём Telegram-канале заявил политолог Дмитрий Орлов.
Он сослался на доклад Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), в котором говорится, что с октября 2022 года по март 2025 года участникам СВО и членам их семей было предоставлено более 239 тысяч различных услуг.
Отмечается, что для них в столице введены ежемесячные пособия на ребёнка без учета имущественного положения семьи, отменена плата за детсады и различные кружки, за питание в школах, за обученире в сузах и вузах.
Также в Москве созданы условия для оказания участникам СВО высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе протезирование и психологическое сопровождение.
«Московская стратегия поддержки участников СВО и членов их семей становится как дополнительным фактором социальной стабильности, так и значимым фактором развития городской экономики», – отмечается в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать патриотический театр в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один человек погиб в результате взрыва на заводе «Свеча» в Башкирии
- Мирный житель пострадал в Белгородском поселке при атаке ВСУ
- В Забайкалье установлены 94 виновника природных пожаров
- Сборы российских фильмов за рубежом в 2025 году достигли $2,6 млн
- Правозащитницу Зудиеву и политолога Комина включили в реестр иноагентов
- Москву признали самым встревоженным регионом России
- В России представили первый отечественный гибридный гоночный автомобиль
- Трамп: США через 2-3 недели введут новые товарные пошлины
- Роднина отказалась считать Валиеву спортсменкой
- Мединский заявил, что российская делегация удовлетворена результатом переговоров с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru