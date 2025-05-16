Москва вошла в число лидеров по масштабам поддержки участников СВО

Он сослался на доклад Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), в котором говорится, что с октября 2022 года по март 2025 года участникам СВО и членам их семей было предоставлено более 239 тысяч различных услуг.

Отмечается, что для них в столице введены ежемесячные пособия на ребёнка без учета имущественного положения семьи, отменена плата за детсады и различные кружки, за питание в школах, за обученире в сузах и вузах.

Также в Москве созданы условия для оказания участникам СВО высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе протезирование и психологическое сопровождение.

«Московская стратегия поддержки участников СВО и членов их семей становится как дополнительным фактором социальной стабильности, так и значимым фактором развития городской экономики», – отмечается в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать патриотический театр в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».