В Москве стартовала акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»
В Парке Победы на Поклонной горе в столице стартовала ежегодная акция «Есть такая профессия – родину защищать!». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Военный комиссар столицы полковник Максим Локтев указал, что мероприятие направлено на привлечение кандидатов к обучению в вузы Министерства обороны РФ, их знакомят с возможностями военных учебных заведений, военными профессиями и специальностями.
«Мы расскажем, какие льготы будет иметь будущий защитник родины, что может получить, отслужив определённые периоды, когда он может уйти на военную пенсию, а также льготные условия обеспечения жильем и главное – где он сможет проходить службу», – пояснил военком.
Локтев добавил, что также в рамках акции можно записаться и получить контакт сотрудника военного вуза, который будет контролировать этапы поступления.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергуниназаявила, что столица оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО, их родным, жителям новых регионов и пострадавшим на приграничных территориях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Останина призвала лишить Депардье российского гражданства
- Россиянам назвали симптомы энцефалита
- Путин призвал не пускать обратно в РФ невыгодные для страны компании
- Природный пожар подступил к городу Циолковский у космодрома Восточный
- Путин назвал «придурками» тех, кто вводит санкции против России
- Путин рассказал о числе добровольцев на СВО
- СМИ: Келлог и Уиткофф отправятся в Турцию на переговоры между РФ и Украиной
- В АТОР назвали ТОП-5 популярных у россиян летних зарубежных направлений
- Гребцы из РФ отказались подписывать политическую декларацию ради Еврочемпионата
- Депутаты усилили ответственность за нарушение требований о защите информации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru