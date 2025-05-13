В Москве стартовала акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»

Военный комиссар столицы полковник Максим Локтев указал, что мероприятие направлено на привлечение кандидатов к обучению в вузы Министерства обороны РФ, их знакомят с возможностями военных учебных заведений, военными профессиями и специальностями.

«Мы расскажем, какие льготы будет иметь будущий защитник родины, что может получить, отслужив определённые периоды, когда он может уйти на военную пенсию, а также льготные условия обеспечения жильем и главное – где он сможет проходить службу», – пояснил военком.

Локтев добавил, что также в рамках акции можно записаться и получить контакт сотрудника военного вуза, который будет контролировать этапы поступления.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергуниназаявила, что столица оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО, их родным, жителям новых регионов и пострадавшим на приграничных территориях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

