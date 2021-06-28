Москва вдвое увеличит возможности вакцинации трудовых мигрантов

Власти российской столицы предполагают упростить и расширить схему вакцинации мигрантов от коронавируса. О таких планах рассказал мэр Москвы Сергей Собянин вовремя визита в многофункциональный миграционный центр в деревне Сахарово, где стартовала вакцинация гастарбайтеров.

По словам градоначальника, в первые десять дней процесс будет организован в тестовом варианте по заявкам работодателей. Организованные трудовые коллективы будут сами прибывать на место для получения прививок. В последствие схема будет упрощаться и расширяться для большей доступности.

Собянин ещё раз озвучил точку зрения, которая заключается в том, что Москва имеет сейчас дело с новым штаммом коронавируса. Он заразнее и приводит к более серьёзным последствиям, вплоть до летального исхода, отметил мэр. Он призвал всех при первой же возможности сделать прививку.

Сергей Собянин напомнил, что мигрантов в Москве вакцинируют препаратом «Спутник лайт». Он дает одномоментный эффект, и достаточно быстро вызывает выработку антител, пусть и на менее короткий срок по сравнению с другими вакцинами, отметил мэр.

Это важно, поскольку обеспечить нормальный двухкомпонентный прививочный цикл среди мигрантов непросто. Кроме того, по словам Собянина, «Спутником V» необходимо обеспечит в первую очередь граждан России.

Пункт вакцинации в миграционном центре в Сахарове работает с 9:00 до 21:00. Пропускная способность превышает две тысячи человек в день. С 29 июня будет открыт еще один пункт вакцинации трудовых мигрантов на территории рынка «Садовод».

