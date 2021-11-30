Москва в последний день осени побила сразу два климатических рекорда
Утром 30 ноября в Москве были установлены рекорды по температуре воздуха и атмосферному давлению.
По данным портала «Метеоновости», в последний день осени в столице потеплело до +7,5°С. Такая температура стала максимальной с 1974 года: тогда воздух прогрелся до +5,8°С, отмечает телеканал «360».
Кроме того, 30 ноября атмосферное давление в Москве понизилось до 712,5 мм рт. ст. Ранее минимальные показатели давления —718,2 мм рт. ст. — были зафиксированы в 1988 году, пишет Газета.ру.
Как ожидается, окончательные данные по температурным рекордам в столице определят после 21:00, когда метеорологи снимут показания с максимальных термометров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru