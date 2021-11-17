Москва увеличила объёмы экспресс-тестирования на COVID-19 более чем в два раза

Объемы экспресс-тестирования на коронавирус в общественных местах Москвы выросли за месяц более чем в два раза благодаря открытию новых пунктов. Сейчас в столице действует 71 пункт, где можно сдать экспресс-тест на COVID-19. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила заммэра, бесплатное экспресс-тестирование для горожан — важный шаг в борьбе с коронавирусом.

«Сейчас ежедневно экспресс-тесты делают более 7 тыс. горожан, а всего быструю диагностику в общественных местах прошли почти 200 тыс. человек. У 5% из них после проведения ПЦР-теста подтвердилась инфекция. Благодаря такой практике повысилась выявляемость людей с заболеванием на ранних стадиях или болеющих бессимптомно. Это помогает своевременно начинать лечение и прерывать цепочки распространения вируса», — приводит слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.

Все желающие могут бесплатно сдать экспресс-тест на COVID-19 при наличии паспорта или загранпаспорта РФ, паспорта иностранного гражданина или вида на жительство (для иностранных граждан), свидетельства о рождении (для ребенка) либо номера полиса ОМС, СНИЛС. Дети могут пройти тестирование только в присутствии родителей.

Заранее заполнить заявку на экспресс-тестирование в одном из пунктов по всему городу можно на сайте и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». После заполнения будет создан QR-код заявки, который можно предъявить в любом из центров экспресс-тестирования на коронавирус, также по этому коду можно сразу получить результат теста. При этом москвичи по-прежнему могут заполнить бумажную заявку на экспресс-тест прямо в пункте тестирования.

