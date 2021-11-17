Москва увеличила объёмы экспресс-тестирования на COVID-19 более чем в два раза
Объемы экспресс-тестирования на коронавирус в общественных местах Москвы выросли за месяц более чем в два раза благодаря открытию новых пунктов. Сейчас в столице действует 71 пункт, где можно сдать экспресс-тест на COVID-19. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила заммэра, бесплатное экспресс-тестирование для горожан — важный шаг в борьбе с коронавирусом.
«Сейчас ежедневно экспресс-тесты делают более 7 тыс. горожан, а всего быструю диагностику в общественных местах прошли почти 200 тыс. человек. У 5% из них после проведения ПЦР-теста подтвердилась инфекция. Благодаря такой практике повысилась выявляемость людей с заболеванием на ранних стадиях или болеющих бессимптомно. Это помогает своевременно начинать лечение и прерывать цепочки распространения вируса», — приводит слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.
Все желающие могут бесплатно сдать экспресс-тест на COVID-19 при наличии паспорта или загранпаспорта РФ, паспорта иностранного гражданина или вида на жительство (для иностранных граждан), свидетельства о рождении (для ребенка) либо номера полиса ОМС, СНИЛС. Дети могут пройти тестирование только в присутствии родителей.
Заранее заполнить заявку на экспресс-тестирование в одном из пунктов по всему городу можно на сайте и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». После заполнения будет создан QR-код заявки, который можно предъявить в любом из центров экспресс-тестирования на коронавирус, также по этому коду можно сразу получить результат теста. При этом москвичи по-прежнему могут заполнить бумажную заявку на экспресс-тест прямо в пункте тестирования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+36 818 / сут.
Умерли
258 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 891 / сут.
- СМИ: Экс-помощник главы Минфина погиб при взрыве
- Правительство утвердило список районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий
- В Роспотребнадзоре предупредили россиян о риске заражения вирусом Коксаки
- Мясников назвал провоцирующий появление тромбов витамин
- ФАС разработала предложения по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо
- На Украине рассказали о плане США по остановке «Северного потока-2»
- СМИ: Шесть стран НАТО вошли в топ-10 получателей секретного экспорта из России
- В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет
- Российские туроператоры предупредили об угрозе банкротства более 60% отрасли
- Россия сократила объем вложений в госбумаги США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru