Москва стала первой в Европе в рейтинге инноваций по устойчивости к коронавирусу

Москва признана первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости к коронавирусу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что в мировом измерении Москва занимает третье место, уступая Нью-Йорку и Сан-Франциско.

В сообщении отмечается, что Москва в ходе адаптации под новые реалии сделала ставку на профилактику, увеличив объемы тестирования и развив телемедицину. Кроме того, столица продолжает поддержку бизнеса посредство льгот и субсидий.



Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink. Оценивались 100 ведущих городов и 40 стран мира. Эксперты исследовали меры принятые в городах во время пандемии и их влияние на экономику.









