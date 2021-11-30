Москва стала первой в Европе в рейтинге инноваций по устойчивости к коронавирусу
Москва признана первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости к коронавирусу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Отмечается, что в мировом измерении Москва занимает третье место, уступая Нью-Йорку и Сан-Франциско.
В сообщении отмечается, что Москва в ходе адаптации под новые реалии сделала ставку на профилактику, увеличив объемы тестирования и развив телемедицину. Кроме того, столица продолжает поддержку бизнеса посредство льгот и субсидий.
Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink. Оценивались 100 ведущих городов и 40 стран мира. Эксперты исследовали меры принятые в городах во время пандемии и их влияние на экономику.
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