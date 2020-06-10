Москва спасла 65 тысяч тяжелых больных за время пандемии
В Москве меры борьбы с COVID-19 и готовность медиков спасли 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
«Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан", - сказал он.
Как отметил мэр, каждый тяжелобольной был обеспечен системой искусственной вентиляции легких, реанимацией. "У нас не было ни одного дня, когда был бы дефицит коек в реанимации. Более того, мы на подготовительных, еще на первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжелого состояния", - сказал мэр.
По словам Собянина на сегодняшний день в Москве задействована только четвертая часть коечного фонда, развернутого ранее для больных коронавирусом. Мэр столицы подчеркнул, что ежедневное выявление коронавируса в столице уменьшилось в три-четыре раза от пиковых значений.
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