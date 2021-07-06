Москва создала все условия для помощи бизнесу в вакцинации сотрудников от COVID-19
Все необходимые условия для выполнения требований Роспотребнадзора и вакцинации 60% сотрудников предприятий Москвы созданы в столице, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
«Сегодня московские власти предоставляют возможность бесплатной вакцинации в любое удобное время. Пункты вакцинации работают с 8:00 до 22:00 и в любом удобном месте - сеть из более чем 300 пунктов вакцинации охватывает всю Москву», — подчеркнули в пресс-службе.
В частности, в павильонах «Здоровая Москва» делают прививки без записи всем желающим, что позволяет провести вакцинацию всем рабочим коллективам в обеденное время. Кроме того, вакцинация доступна в одном из крупнейших в Европе пунктов в Гостином дворе, где одновременно могут принять до 50 человек.
В департаменте предпринимательства и инновационного развития подчеркнули, что наличие достаточного количества вакцины в Москве постоянно отслеживается, вопрос дополнительных поставок от Минздрава решается оперативно и регулярно. Кроме того, департамент создал колл-центр для помощи предприятиям.
«Операторы центра сообщают о ближайших к офису компании пунктах вакцинации, об их загрузке, а также оказывают поддержку по вопросам записи сотрудников в пункты на базе пунктов вакцинации. По вопросам подачи сведений специалисты консультируют на горячей линии: +7 (495) 197-97-77», — добавили в пресс-службе.
По словам исполнительного директора ассоциации «Русбренд» Алексея Поповичева, столичные власти выразили готовность своевременно реагировать на вопросы, связанные с вакцинацией. Так, департамент здравоохранения рассмотрит возможность выделения специальных слотов в павильонах «Здоровая Москва» для вакцинации сотрудников определенных компаний.
«Я думаю, что цель вакцинировать до 15 июля 60% сотрудников достижима. И компании к этой задаче очень серьезно относятся», — заявил. Есть задача обеспечить вакцинацию так, чтобы это не мешало работе бизнеса», — рассказал Поповичев.
В пресс-службе компании розничной торговли X5 Group сообщили, что предприятие в рамках исполнения указа об обязательной вакцинации организовало прививочные пункты в офисах. Также для сотрудников предусмотрены меры материального стимулирования. При этом ретейлер находится в диалоге с властями Москвы для решения возникающих вопросов и обсуждения дополнительных мер, которые позволят достичь установленных показателей.
В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Юрий Борисов рассказал, что предложенные столичными властями меры по ускорению вакцинации помогут вакцинировать 60% сотрудников до 15 июля. В частности, правительство города предложило предоставить слоты в центрах вакцинации, поставки вакцин в коммерческие медорганизации с возможностью проведения выездной вакцинации, «выделение специальных людей для непрерывного диалога между властями Москвы и ритейлом».
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